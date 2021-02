Rúben Vinagre: «Triunfo importantíssimo»

A iniciativa do extremo Rúben Vinagre permitiu ao Famalicão desenhar o lance do único golo do jogo, mas, mais do que a ação individual, o reforço minhoto destacou a determinação em busca do ansiado triunfo. “Foi um jogo positivo e o resultado apareceu e graças à atitude da equipa desde o início. É uma vitória que procurávamos há algum tempo e que estava a faltar, pelo que é importantíssima, mas queremos continuidade, porque nunca fomos os piores nem agora somos os melhores”, disse Vinagre.





Pelo lado do Rio Ave, o médio Filipe Augusto deu corpo à desilusão, mas também elogiou a capacidade de resposta. “A expulsão condicionou-nos, mas mesmo em inferioridade numérica conseguimos criar vários problemas a um adversário que depois baixou as suas linhas”, disse o brasileiro.