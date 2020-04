Ryan Teague: as aulas de português e as saudades de casa

Ryan Teague chegou a Famalicão em janeiro, visto como uma grande promessa, e três meses depois parece estar a dar-se bem num país muito diferente e muito distante do seu: a Austrália. As saudades da família e dos amigos são grandes, mas o médio australiano garante que o clube tem feito tudo para que se sinta em casa.





"Estar do outro lado do Mundo, longe da família e dos amigos é difícil. Às vezes sinto-me sozinho. Mas estou sempre em contacto com a família e o clube tem feito tudo para que me sinta bem", garantiu, numa sessão de respostas promovida pelo Famalicão.Ora, numa altura em que está votado em casa, Teague tem dividido o tempo entre várias tarefas, uma das quais... aprender português."Tenho tentado manter-me ocupado. Às vezes pode ficar-se aborrecido. Faço duas sessões de treino por dia, o clube tem dado calendários e planos de treino para ficarmos em forma e voltarmos em forma. Tenho tido aulas de português, porque só consigo dizer coisas básicas, mas nada de muito avançado. Da próxima vez que der uma entrevista quero estar fluente em português", revelou o médio, antes de partilhar também o objetivo de "acabar com o estigma que existe em relação ao futebol australiano".