SAD lança projeto Famalicão Futuro para desenvolver escalões de formação

O Famalicão anunciou, esta quinta-feira, que irá lançar um novo projeto com vista ao desenvolvimento dos jogadores dos sub-23, dos sub-19, dos sub-17 e dos sub-16, denominado de "Famalicão Futuro".O novo desafio será conduzido por Rui Borges, o mais recente membro da estrutura, que tem já um passado no clube, por onde passou entre 2013/14 e 2015/2016.Em declarações aos meios oficiais do clube, Miguel Ribeiro, presidente da SAD famalicense, explicou os objetivos desta missão. "Temos o objetivo de conceber um plano cujo propósito é o de criar uma identidade que distinga os jovens jogadores que representam este clube e fazer com que estejam mais capacitados para ascender à equipa principal. O caminho já começou a ser trilhado e agora era a altura de o reforçar", explicou, sublinhando ainda que "este novo desafio é mais um sinal que transmite a visão da SAD em fomentar uma dinâmica cuja finalidade é a de rentabilizar o trabalho realizado nas camadas jovens do clube".Já Rui Borges assumiu a felicidade por voltar a Famalicão. "O convite para regressar foi muito aliciante. Acompanhei as mudanças operadas desde a minha saída e este projeto insere-se na política de crescimento que tem sido levada a cabo", referiu. "O FC Famalicão está, inequivocamente, a evoluir a todos os níveis. O sucesso na equipa profissional tem sido acompanhado por uma assinalável capacidade de dotar o clube de recursos para conseguir manter-se entre a elite do futebol de formação em Portugal", acrescentou.