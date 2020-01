SAD melhora infraestruturas

A SAD do Famalicão continua apostada em oferecer à equipa as condições ideais de trabalho e, por essa razão, levou a cabo o melhoramento do relvado do campo nº 2 do Estádio Municipal, complexo onde a formação liderada por João Pedro Sousa treina diariamente e onde jogam os sub-23. O tapete verde do campo secundário do reduto famalicense apresentava já zonas mais degradadas, em função do uso regular e das condições meteorológicas que se têm feito sentir, e a sociedade procedeu à sua melhoria, numa empreitada acompanha de perto pelo líder da SAD, Miguel Ribeiro.

El-Mhanni apontado

Yasin Ben El-Mhanni, extremo ex-Newcastle, foi apontado ao Famalicão pelo jornal ‘The Telegraph’, mas não entrará nos planos.