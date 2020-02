Saída de adeptos do FC Porto de Famalicão envolta em tensão

Os adeptos do FC Porto de Famalicão viveram, este sábado, um episódio de alguma tensão à saída para o Estádio do Dragão, para onde se deslocavam para assistir ao clássico frente ao Benfica.





Pouco tempo depois do final da partida entre Famalicão e V. Guimarães, que decorreu no reduto famalicense, os adeptos dos dragões concentraram-se na casa do clube da cidade minhota - do outro lado da rua do Estádio Municipal - à espera dos autocarros que os iriam levar à Invicta, mas o ambiente à partida foi tudo menos pacífico.Segundo o que foi possível apurar, um grupo que se encontrava num estabelecimento próximo proferiu vários insultos em direção às camionetas e terá, inclusive, atirado uma garrafa contra um dos veículos. O objeto partiu-se ao embater na viatura, mas não houve feridos resultantes deste incidente.A polícia foi chamada a intervir, mas, à altura da chegada, o referido grupo já havia desertado. Foi feita uma busca pelos prédios vizinhos ao estádio, mas, ao que tudo indica, sem sucesso.