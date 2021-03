Segurança defensiva do Famalicão em crescendo

Apesar de o Famalicão estar a fazer uma época claramente abaixo das expectativas, a verdade é que a equipa tem vindo a apresentar algumas melhorias nos últimos encontros. A mais evidente está relacionada com o facto de a equipa ter estabilizado no momento defensivo, isto se se tiver em conta que o Famalicão não sofre há três jornadas.





O facto ganha ainda mais relevo quando se compara a prestação dos famalicenses com aquela que a equipa teve em 2019/20. Num ano que culminou com o 6º lugar na Liga NOS, o melhor que o Famalicão conseguiu, olhando apenas para o campeonato, foi manter a sua baliza inviolável em dois jogos seguidos. Acrescentando os jogos da Taça de Portugal à equação, este número sobe para quatro partidas consecutivas com a baliza incólume, tendo assim os jogadores de Silas um desafio extra para o embate com o Boavista.Neste momento, o Famalicão ocupa o 16º lugar da tabela classificativa.