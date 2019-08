Seis garantem experiência

O Famalicão abordou o regresso à 1ª Liga com uma profunda reformulação no seu plantel. Nesse sentido, são apenas seis os jogadores às ordens de João Pedro Sousa - também ele um estreante na prova - que já têm jogos no principal escalão do futebol português. Contratado ao Chaves, Lionn é o jogador do conjunto minhoto com mais partidas na 1ª Liga, somando 178. Seguem-se Fábio Martins, com 86 e Defendi, com 78. O lote fica completo com Phete, Ofori e Diogo Gonçalves, que têm, respetivamente, 11, oito e sete jogos realizados na principal competição do futebol nacional.

A aposta na juventude é uma realidade, sendo Schiapacasse, um dos vários jovens que chegaram este verão ao clube, o único indisponível para o embate com o Santa Clara.

Contrariar a história



O jogo de hoje marca o regresso do Famalicão à 1ª Liga, mas é também uma oportunidade para os minhotos inverterem os maus resultados em arranques no escalão maior. Nas seis presenças na 1ª Liga, os famalicenses nunca venceram na 1ª jornada (um empate e cinco derrotas), registo que pode ser alterado nos Açores.