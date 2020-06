Série positiva alenta o sonho europeu do Famalicão

O Famalicão já não perde há seis encontros e é, por esta altura, uma das equipas da Liga que melhor momento atravessam. Desde a retoma, inclusive, os minhotos são, ainda que à condição, a segunda equipa que mais pontos fez, apenas atrás do P. Ferreira. Ora, estes números dão alento ao sonho europeu, já publicamente assumido por alguns jogadores.

Neste momento, o emblema famalicense ocupa o 5º lugar, o último que dá acesso à Europa, com 45 pontos, mais um do que o Rio Ave. Com 18 pontos em discussão, o momento dá confiança para a concretização do sonho nesta reta final da temporada.