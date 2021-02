Silas confia na evolução: «Com mais tempo, apresentaremos coisas melhores»

Silas procura ainda a primeira vitória no comando técnico do Famalicão, depois de ter perdido com Moreirense e Benfica e empatado diante do Belenenses SAD. Mas a evolução é um processo que exige tempo e o treinador confia que a equipa vai entrar nos eixos.





"É o início possível. Claro que estamos sempre à espera de mais. Mas temos pouco tempo de trabalho, tivemos 3 jogos de grau dificuldade elevado, mas esperamos sempre mais naturalmente. De certeza absoluta que, tendo mais tempo de treino, vamos apresentar coisas melhores", afirmou o treinador dos minhotos.É um trabalho gradual que já teve alguns frutos nesse empate com o Belenenses SAD, pois a equipa conseguiu não sofrer qualquer golo, algo que aconteceu apenas pela segunda vez neste campeonato. "O principal é continuar a estabilizar a nossa parte defensiva, organização e transição defensiva, pois era ali que achava que tínhamos mais problemas. Não há nada mais prioritário. Depois trabalhar também parte ofensiva para criar oportunidades de golo. Temos de criar muitas oprotunidades de golo para depois tentar fazer golos", sublinhou.O treinador considera que a sua equipa "tem capacidade para não sofrer golos e marcá-los também" e que é capaz de "disputar os jogos em qualquer campo". E é isso que espera ver amanhã, diante do Rio Ave. "É uma equipa competente, que vem de bons resultados. A Liga está muito competitiva e qualquer equipa pode buscar pontos em qualquer lado. Com a pandemia, perdeu-se um bocado o fator casa e temos capacidade de ganhar em qualquer campo", vincou Silas.Depois da recente saída de Trevisan do plantel, Silas espera que a porta não se volte a abrir para ninguém. "Espero não perder mais ninguém, naturalmente. Estamos num contexto em que pode surgir algum surto onde precisaremos dos jogadores. Espero não perder mais ninguém", afirmou, tendo ainda abordado a competitividade interna no meio-campo, que ganha mais interesse depois de Gustavo Assunção ter recuperado de lesão."O mais importante é a competitividade interna, não são os nomes. Quem estiver melhor será opção. Haverá dias em que jogam uns, outros em que jogarão outros", sintetizou Jorge Silas.