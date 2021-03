Silas de saída do Famalicão

Silas está de saída do Famalicão. O técnico foi incapaz de inverter a má fase que os minhotos atravessam e, pouco mais de um mês depois de ter sido apresentado, prepara-se para deixar o clube, podendo a oficialização da situação acontecer ainda esta segunda-feira.





O ex-internacional português orientou a equipa em seis jogos, somando uma vitória (Rio Ave), dois empates (Belenenses SAD e Farense) e três desaires (Moreirense, Benfica e Boavista). De resto, a pesada derrota (3-0) no Estádio do Bessa terá mesmo sido um dos fatores decisivos para a SAD liderada por Miguel Ribeiro decidir procurar outra opção para liderar a equipa.Quando Silas chegou ao clube, o Famalicão, até então orientado por João Pedro Sousa, ocupava o 16º posto da tabela classificativa, lugar que obrigaria a equipa a disputar um playoff com 3º classificado da Liga Sabseg. Neste momento, o conjunto minhoto está em posição de descida, seguindo no 17º e antepenúltimo lugar da Liga NOS.