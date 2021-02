Silas deixa mensagem a Jorge Jesus: «Espero que melhore, gostava de o ver no banco»

Jorge Jesus não esteve no banco do Benfica nos dois últimos encontros do campeonato, devido a uma infeção respiratória provocada pela Covid-19, e a sua presença frente ao Famalicão é ainda dúvida.





Ora, esta situação não passou indiferente a Silas, treinador do Famalicão, que já foi jogador do agora técnico das águias. Na conferência de lançamento ao jogo, Silas deixou uma mensagem de rápidas melhoras a Jesus."Aproveito também para lhe desejar as melhoras e dizer-lhe que gostaria de o ver amanhã no banco", referiu, após ser questionado sobre se achava que a equipa do Benfica entraria nervosa pelo momento que atravessa."Eu conheço bem as equipas do míster Jesus. Fui treinado por ele dois anos, já o defrontei duas vezes como treinador, sei que entram confiantes. Não acho que vá ser diferente", apontou.