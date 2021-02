Silas relativiza momento do Benfica: «No último jogo fizeram 23 remates...»

O Benfica está há quatro jogos sem vencer para o campeonato e atravessa um momento delicado de resultados, que tem gerado muito desagrado no seio dos adeptos. Os encarnados estão a 11 pontos da liderança, mas, para Silas, isso quer dizer pouco. O treinador do Famalicão não acredita que o Benfica esteja numa crise de jogo, até porque os dados mais recentes assim não dizem.





"Não. Olhando ao último jogo do Benfica, o Benfica rematou 23 vezes à baliza. São muitos remates. Não é um mau momento a nível de jogo, mas de resultados. Não é uma equipa que está em crise de jogo. Vinte e três remates é muito volume ofensivo", começou por dizer o técnico famalicense.Ao segundo jogo ao comando, Silas vai ter o primeiro desafio de altíssimo nível, visitando o Estádio da Luz. No entanto, o técnico não considera que este seja o pior momento para o fazer, até porque, recorda, é preciso defrontar todas as equipas nesta prova."Temos que jogar contra todos os adversários. Qualquer adversário na liga é difícil. Não acho que seja o pior momento, é o que é. Sabemos as circunstâncias que temos. Se me perguntar se prefiro trabalhar em semanas inteiras, sim, prefiro, mas não dependo do adversário. Queremos jogar com todos, queremos ganhar a todos, mas não olho para isso como sendo uma má altura. Vamos lá para ganhar", apontou.Apesar da posição que o Famalicão ocupa - penúltimo, com 14 pontos -, Silas acredita que os minhotos têm argumentos para fazer frente à equipa de Jorge Jesus."Acreditamos que temos argumentos. Temos trabalhado muitas situações, muito tempo para isso, para chegarmos à Luz e disputarmos o jogo cara a cara com o Benfica", referiu, garantindo que tem sentido a equipa "cheia de ambição e com muita vontade de aprender".