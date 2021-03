Silas e a passagem pelo Famalicão: «Os treinadores também tomam más decisões»

Seis jogos, três derrotas, dois empates e uma vitória. Eis o registo de Silas ao serviço do Famalicão. O técnico, de 44 anos, esteve esta quarta-feira no ‘Futebol Total’, do Canal 11, e explicou o que correu menos bem na passagem pelos minhotos.





"Nós, treinadores, também tomamos más decisões. A única situação sobre a qual vou falar e na qual devia ter pensado bem foi o facto de ter entrado numa semana de três jogos e sem tempo para treinar. Não quero cair na tentação de arranjar desculpas. Se calhar até havia desculpas para pegar, mas isso não me acrescentaria nada enquanto treinador. Não podemos controlar a opinião dos outros. Amargo de boca? Claro que fica, até porque sair não foi uma opção nossa. Imaginei que teria estabilidade, depois percebi que não foi bem assim", começou por dizer o técnico.Apesar disso, Silas referiu ainda que era difícil recusar a proposta dos famalicenses. "Era complicado dizer que não porque nessa altura tínhamos quatro opções para trabalhar e não íamos dizer que não a todas. Pegámos naquela que nos dava mais garantias em termos de talento. Fizemos o diagnóstico e tentámos implementar a nossa ideia. Começámos a nível defensivo porque a equipa estava a sofrer muitos golos e depois íamos tentar trabalhar a parte ofensiva, mas não tivemos tempo. É difícil entrar a meio da época, com um plantel construído e que em janeiro recebeu jogadores novos", vincou, explicando depois o motivo pelo qual insistiu na linha de três centrais: "Vieram oito jogadores novos, muitos deles sem ritmo competitivo. A linha de três tinha a ver com isso, porque atacar sabíamos que íamos fazer bem. Sabíamos que o Diogo Figueiras e o Rúben Vinagre não estava prontos para recuperar defensivamente, então colocámos a linha de três para lhes dar alguma estabilidade. Era difícil trabalhar com 28 jogadores, acho que é um erro tremendo".