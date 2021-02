Silas e o jogo com o Moreirense: «Estamos à espera de muitas dificuldades»

Depois do desaire frente ao Nacional, o Famalicão prepara-se agora para enfrentar o Moreirense, naquela que será a estreia de Silas no comando técnico dos minhotos. Na antevisão da partida, o técnico esperar uma boa resposta dos cónegos à goleada sofrida frente ao Sp. Braga, mas também sublinhou que já começou a implementar algumas das suas ideias na equipa.





"Espero um jogo difícil porque vamos enfrentar uma equipa que vem de uma derrota pesada e que vai quere demonstrar que aquilo foi só um percalço. O treinador do Moreirense referiu que queria voltar a jogar rapidamente e eu concordo com ele: quando se perde quer-se jogar logo. No entanto, o Moreirense vai encontrar um adversário forte, mesmo só estando cá há três dias já implementámos coisas que queríamos. As ideias que estavam cá eram boas, apenas decidimos implementar coisas diferentes", começou por dizer.Revelando que Gustavo Assunção não recuperou a tempo para o jogo desta quinta-feira, o técnico explicou ainda qual foi o seu foco nos três dias de trabalho que leva em Famalicão. "Tenho a certeza que está tudo interligado, não nos podemos focar só nos aspetos motivacionais e deixar de lado as questões táticas. Tenho de chegar e montar a minha ideia, sem deixar de perceber o momento que os jogadores atravessam. Espero um adversário a tentar mostrar que o último resultado foi um percalço, agressivo, bem organizado e competente. Não posso dizer muito mais porque foquei-me muito na nossa equipa. Só tive três dias, mas sei que o Moreirense contratou jogadores importantes", concluiu.O embate entre Famalicão e Moreirense está agendado para as 21h30 desta quinta-feira.