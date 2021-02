Silas e o regresso ao trabalho: «Um misto de sentimentos, mas muito triste pelo resultado»

Jorge Silas, treinador do Famalicão, estreou-se esta quinta-feira no comando da equipa minhota com uma derrota (0-2) frente ao Moreirense, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS, resultado que não encheu as medidas do técnico.





"Estar a treinar é um aspeto positivo. O resultado, o mais importante, é o aspeto negativo. Um misto de sentimentos, mas muito mais triste pelo resultado", começou por dizer Jorge Silas, em declarações no final da partida."Tivemos três dias para trabalhar e prepararmos a equipa para jogar de uma maneira contra um adversário que pensávamos que se ia apresentar de outra maneira. Apresentou-se também com uma linha de três e nós não estávamos preparados para isso. Porque só tivemos três dias de treino. Eu saberia o que haveria de fazer, mas pensei que se mexesse na segunda parte sem dar indicações aos jogadores poderia ter sido pior.""Esperei até ao intervalo e mudei. E na realidade na segunda parte o jogo foi de sentido único. Fizemos 18 remates, não fizemos nenhum golo. A nível de estatística estivemos mais fortes em tudo, à exceção dos golos e das faltas. O nosso adversário fez 29 faltas nós só fizemos nove. Temos que ser mais agressivos, no bom sentido. Mas 29 faltas parece-me excessivo para um jogo de futebol. E nós é que tivemos um jogador expulso. É curioso. Mas não foi por aí que perdemos. Perdemos pela primeira parte que fizemos. Temos que melhorar. Vamos melhorar, de certeza absoluta", concluiu.