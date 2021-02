Silas: «O Famalicão tem potencial para praticar o futebol que eu quero e gosto»

Silas foi apresentado há poucos dias como treinador do Famalicão e, na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Marítimo, o técnico realçou os aspetos que o levaram a aceitar a proposta dos minhotos.





"Aceitei o convite pelo projeto apresentado, pelas pessoas, que acreditam no que fazem e pelo passado recente do Famalicão. Acho que há muitos resultados enganadores e o Famalicão teve muitos jogos assim. Temos potencial para praticar o futebol que eu gosto e quero e vamos jogar sempre para ganhar. Sabemos que o Famalicão representa uma cidade de gente trabalhadora e que se orgulha do seu clube", começou por explicar Silas.Assumindo que nunca teve um sistema tática preferencial e que pode atuar com três, quatro ou cinco defesas, o treinador mostrou-se agradado com o plantel que tem à disposição e deixou uma palavra a João Pedro Sousa: "Este plantel dá-me condições para praticar o futebol que eu gosto. A nossa escolha também veio nesse seguimento, o anterior treinador tinha ideias semelhantes às nossas. Quando não se ganha, normalmente há mudanças a nível de equipa técnica, mas o trabalho do João Pedro Sousa foi incrível".Silas concluiu referindo que acredita que o sistema de três centrais vai acabar por ser dominante em Portugal e traçando os objetivos para o que falta jogar na presente temporada. "Vamos pensar jogo a jogo e tentar ganhar todas as partidas. Claro que vamos ter estratégias diferentes, mas o foco será sempre a vitória. Queremos recuperar a confiança que os maus resultados- e não as más exibições- costumam tirar. A partir vemos onde poderemos chegar", rematou.