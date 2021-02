Silas: «O Farense transmite-me aquilo que o Jorge Costa me transmitia enquanto jogador»

Motivado pela vitória frente ao Rio Ave, o Famalicão encara o jogo com o Farense com o objetivo de somar o segundo triunfo consecutivo pela primeira vez na presente temporada. Na antevisão do encontro, Silas deixou muitos elogios ao adversário, mas sublinhou a vontade da sua equipa em conquistar os três pontos.





"Espero aquilo que o Farense tem vindo a demonstrar, é uma equipa que nos dois últimos jogos fora marcou cinco golos. Espero um adversário que vem cá para ganhar, mas nós também vamos jogar para ganhar e espero um jogo aberto e com muitas ocasiões de golo. Nenhuma das equipas vai especular e espero um jogo aberto, de preferência com golos para nós", começou por referir o técnico, que traçou ainda paralelismo entre a forma de jogar dos algarvios e aquilo que era o Jorge Costa, treinador dos leões de Faro, enquanto jogador: "O Farense transmite-me aquilo que o Jorge Costa me transmitia enquanto jogador. É uma equipa competitiva, ambiciosa, que joga sempre para ganhar e que sabe estar em todos os momentos do jogo. No fundo é aquilo que o Jorge era enquanto jogador, por isso é que ele foi um dos melhores defesas-centrais que o nosso futebol já teve".Assumindo que escolhe o sistema tático tendo em conta a forma como os minhotos podem "atacar melhor", Silas analisou ainda aquilo que tem sido o percurso de Luiz Júnior, que renovou contrato recentemente. "O Luiz Júnior é um dos jogadores com muito potencial que a nossa estrutura tem descoberto. Tem muito para trabalhar e para melhorar, mas com a ajuda de todos é mais fácil. Fico muito satisfeito por ver a ajuda que ele tem tido do Vaná e do Zlobin. O Júnior poderá ter um grande futuro, mas, tal como nós, terá de trabalhar muito", vincou.O técnico concluiu recusando a ideia de que já esteja a pensar nos jogos com Boavista e Marítimo, adversários diretos na luta pela permanência: "Devemos continuar a pensar jogo a jogo e não perder o foco. Na segunda parte da tabela, a nossa Liga é a mais competitiva da Europa, há quatro pontos a separar o 10º do 18º classificado. Temos apenas de pensar no jogo com o Farense".O embate entre Famalicão e Farense está agendado para as 15h30 deste sábado.