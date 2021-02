Silas: «Pressão dos resultados é um obstáculo que temos neste momento»

Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos ao serviço do Famalicão, Silas vai procurar inverter a má fase na partida desta sexta-feira, frente ao Belenenses SAD. Na antevisão da partida, o técnico deixou elogios ao adversário, mas realçou a forma como os seus jogadores têm vindo a trabalhar





"O mais difícil é a pressa dos resultados, é um obstáculo que temos neste momento. No entanto, só conseguimos ultrapassar isso com trabalho e com espírito de grupo. Quando uma equipa técnica entra num clube a meio da época e tem tantos jogos, essa questão dos resultados está presente. Apesar disso, nós sabíamos para o que vínhamos e não é novidade para nós. Sabemos onde estamos, mas sabemos que temos qualidade e potencial para sair daqui. Acredito que a vitória nos vai sorrir e, depois de ganharmos um ou dois jogos, os jogadores vão começar a soltar-se", começou por dizer Silas.Referindo que Gustavo Assunção estará em dúvida até à hora do jogo, o timoneiro dos minhotos explicou ainda o que espera do adversário: "O Belenenses SAD é uma equipa que já joga neste sistema há muitos meses. Tem dinâmicas em adquiridas e o facto de não ter feito muitos golos não quer dizer que não crie ocasiões. Sabemos que é uma equipa que sofre poucos golos, mas temos a convicção que podemos marcar e não sofrer".Silas concluiu sublinhando que, à medida que se vai tendo mais tempo de trabalho, "mais coisas que se quer apresentar vão aparecendo".