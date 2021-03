Silas: «Ugarte é um jogador para chegar facilmente a um grande»

Silas foi o convidado desta quarta-feira do programa 'Futebol Total' do Canal 11 e aproveitou para recordar a sua passagem pelo Famalicão. Apesar de só ter estado à frente do clube durante seis jogos, o técnico admite que ficou bastante impressionado com Manuel Ugarte, médio uruguaio de 19 anos.





"O Ugarte tem tudo, só lhe falta ter paciência para jogar entre linhas. Tem muita chegada à área, trabalha muito, é forte nos duelos, é intenso. É um jogador para chegar facilmente a um grande, os 3 milhões que o Famalicão pagou por ele ‘não foi nada’", disse o técnico.Deixando elogios a André Ricardo, Ryan Teague, Cláudio Silva e Alexandre Penetra, dos sub-23, Silas falou ainda de Diogo Queirós, defesa-central que se vem destacando pelos sub-21: "Uma das coisas que é importante para o Diogo é ser mais extrovertido. Ele é o capitão de equipa, mas falta-lhe comunicar mais. Ele percebe o jogo muito rápido, mas depois falta-lhe a comunicação. Ele analisa e antecipa tudo muito bem, mas depois se calhar não fala com o colega que está ao lado. Olhando para um dos melhores centrais do mundo, o Rúben Dias, está sempre a falar. O Diogo é bom tecnicamente e te um bom poder de antecipação".