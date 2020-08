Depois de garantir a contratação de Trevisan, o Famalicão pode estar perto de conseguir mais um reforço para o eixo da defesa. Trata-se de Srdan Babic, defesa-central, de 24 anos, que pertence aos quadros do Estrela Vermelha, da Sérvia.





A notícia foi avançada pela imprensa local e as informações veiculadas dão conta de um empréstimo praticamente fechado. Neste negócio, os minhotos devem conseguir garantir uma opção de compra, que deverá cifrar-se no valor de 1,1 milhões de euros.Babic tem passado na Real Sociedad e nas últimas três épocas esteve no Estrela Vermelha. O futuro, ao que tudo indica, passará pelo Minho.