'Team Nico' vence torneio solidário de FIFA do Famalicão

De forma a manter os adeptos e os jogadores entretidos durante o período de isolamento social, o Famalicão organizou, durante a tarde desta quarta-feira, um torneio solidário de FIFA. O evento, que coroou a equipa de Nico Schiapaccasse como a grande vencedora, permitiu que fossem doados 500 euros à "Médicos pelo Mundo".





Para além do jogador uruguaio, a iniciativa juntou também Toni Martínez, Gustavo Assunção e Pedro Gonçalves a jogadores profissionais de FIFA, a criadores de conteúdos (streamer/youtuber) e aos finalistas do Fama Pro Challenge. A 'Team Nico' bateu a 'Team Gustavo' na meia-final, enquanto a 'Team Toni' foi mais forte do que a 'Team Pote'. Na fase decisiva da competição, a formação do uruguaio precisou de ir ao terceiro jogo para bater a equipa do avançado espanhol.À margem do dinheiro que será entregue à "Médicos pelo Mundo", ao longo da transmissão na Twitch foram feitas doações que serão encaminhadas para os Médicos Sem Fronteiras.