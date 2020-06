Defendi é primeiro caso de segundo positivo à Covid-19 e fica impedido de jogar

Notícia de última hora no Famalicão e com consequência nas opções de João Pedro Sousa para o jogo com o Gil Vicente, às 21 horas de hoje. O guarda-redes Defendi não vai poder jogar por determinação da Direção-Geral de Saúde, dado que após um teste inconclusivo realizado a 24 horas do jogo, realizou um novo exame como contra-análise cujos resultados foram considerados positivos.





Segundo apurámos, o jogador até tinha sido atestado pela DGS de que estaria apto, através de uma declaração durante a tarde. Todavia, ao final da tarde os responsáveis deste organismo recuaram porque tinha vestígios, uma vez que já tinha testado positivo à Covid-19. O caso foi reportado à DGS pelo médico Filipe Froes, consultor da Liga para todas as situações relacionadas com o novo coronavírus e a utilização do guarda-redes foi bloqueada pela diretora Graça Freitas.O espanto geral causado por esta situação deriva do facto de, como referimos, Defendi já ter sido dado como infetado pela Covid-19, e posteriormente confirmado como estando negativo, razão pela qual foi validada a sua utilização frente ao FC Porto. A questão, ao que o nosso jornal apurou, deriva do facto de o jogador estar provavelmente ainda numa fase de eliminação de cargas virais que por vezes podem criar resultados aparentemente positivos. Em Portugal ainda não foram detetadas situações deste cariz, mas existem casos documentados na China, podendo a questão do guardião brasileiro ser associada ao facto de os jogadores continuarem a ser vigiados de perto, com testes sucessivos.Em suma, há dados concretos de testes serológicos anteriores que indicam que Defendi está imune à Covid-19, mas o protocolo estabelecido entre a entidades e futebolísticas e a DGS determina que um jogador positivo não pode ir a jogo. Nesse sentido, mesmo que o cenário mais provável é de que se trate de um caso positivo não contagioso, a decisão mais segura para todas as partes foi deixá-lo de fora.Certo é que Defendi falha a partida no Estádio Cidade de Barcelos, frente ao Gil Vicente. Vaná foi eleito para guarda-redes titular e Gabriel guardião suplente.