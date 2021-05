Tiago Pinto regressa a Portugal para representar o Famalicão

Tiago Pinto, apurou Record, será reforço do Famalicão. O filho do antigo internacional português, João Vieira Pinto, chega ao clube minhoto a custo zero, após terminar a ligação que tinha com o Ankaragücü, clube do primeiro escalão turco que representou nos últimos três anos.





Aos 33 anos, Tiago Pinto vem ocupar a vaga deixada em aberto por Rúben Vinagre, lateral-esquerdo que esteve no Famalicão cedido pelo Wolverhampton desde janeiro. Após seis anos na Turquia, o experiente defesa regressa a Portugal, onde esteve pela última vez em 2014/15, então ao serviço do Rio Ave.Com passagem pelo Benfica e Sporting nos escalões de formação, Tiago Pinto também representou Olivais e Moscavide, Trofense e Sp. Braga em Portugal, além de Deportivo Corunha e Racing Santander em Espanha e Osmanlispor na Turquia.