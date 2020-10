Tobias Zarate é reforço do Famalicão. O argentino vinculou-se ao clube até ao final da temporada, anunciou o emblema nortenho.





"Tobias Zarate, de 20 anos, é avançado e estreou-se na equipa principal do Vélez Sarsfield no primeiro trimestre do presente ano. Pelo clube de Buenos Aires jogou na Liga Argentina e na Copa Sul Americana", escreve o Famalicão."É uma oportunidade para continuar o meu processo de desenvolvimento enquanto jogador num clube que valoriza muito os jovens", referiu ao site do clube Tobias Zarate.