Toni Martínez: «Aconteça o que acontecer, somos os grandes vencedores deste campeonato»

O futuro dos campeonatos continua envolto numa grande indefinição, mas, para Toni Martínez, há uma certeza que não mudará mesmo com o que venha a ser determinado daqui para a frente: a de que o Famalicão é e será o grande vencedor deste campeonato.





Uma opinião que o avançado espanhol fundamenta com o tempo que os minhotos estiveram afastados da elite do futebol português e com o que conseguiram alcançar com um plantel tão jovem."Aconteça o que acontecer, somos os ganhadores desta Liga. Uma equipa que passa 25 anos sem jogar na 1.ª liga, que tem uma equipa com média de 21 anos e que consegue lutar pela europa, que é algo pelo qual vamos lutar até ao final, é meritório", atirou o avançado espanhol, no programa "Diário de um jornalista desportivo".E qual é a receita que está na base deste sucesso? Uma palavra: oportunidade. "Temos um balneário com 12 nacionalidades. Temos jogadores de diferentes nacionalidades, com diferentes vidas, vidas que não têm nada a ver, mas no fim somos todos o mesmo. Somos jogadores que precisavam da oportunidade de estar um ano num sítio. O caso de Uros: no ano passado jogado no Tenerife, mas precisava de um ano a sentir-se importante. Claro que é fácil falar agora que tudo correu bem. Tudo começou bem e claro que ganhando ao Sporting, empatando com o Vitória fora, chegando invictos ao Dragão, casa do FC Porto, ficou mais fácil", sublinhou.De resto, o olhar sobre o passado levou também Toni Martínez a lembrar os motivos que o fizeram aceitar o Famalicão, decisão essa que teve um dedo importante de João Pedro Sousa."Cheguei ao verão sem saber o que se ia passar e lembro-me de uma chamada do representante. A primeira coisa que ouço é que havia o interesse do Famalicão. Sabia que era uma equipa que tinha subido, mas da qual não conhecia nada. Nem sabia onde era Famalicão. Quando vi o projeto pensei sim, se há jogadores deste nível ou do meu perfil e que aceitaram o projeto… Quando vi jogadores como Uros, Nehuen, Nico Schiappacasse, Alex Centelles, Gustavo Assunção tomaram esse caminho, pensei que o projeto era sério e que se podia fazer grandes coisas. E recebi também uma chamada do míster nessa altura, na qual ele me disse que me conhecia de Inglaterra e que sabia que eu era capaz de coisas boas. Devo-lhe muito", finalizou.