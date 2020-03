Toni Martínez: «Desde o primeiro dia sabia que íamos cumprir o objetivo»

A época é de tamanha tranquilidade para o Famalicão que o objetivo da permanência já está praticamente assegurado, numa altura em que faltam jogar dez jogos para o campeonato.





Uma realidade expectável para Toni Martínez, pese embora nem o próprio avançado esperasse uma prestação coletiva tão boa e um resultado tão positiva nesta fase."Desde o primeiro dia sabia que o objetivo ia ser cumprido, sem dúvida, mas tenho que ser realista e dizer que não achava que iamos fazer algo tão bom. Plantel muito novo, treinador com a primeira experiência como treinador principal... Mas também olhando para os treinos, à fome com que treinamos, à intensidade que metemos, é normal. É a chave", apontou o dianteiro espanhol, que se manifestou encantado com "o projeto" desde que foi contactado, mas que assume que também já conhecia o clube antes.