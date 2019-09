Toni Martinez e a liderança do Famalicão: «Sabíamos que podíamos fazer coisas grandes»

O início de época histórico do Famalicão deixo boquiaberto o futebol português, mas Toni Martinez garante não estar surpreendido com a forma como todo o processo se desenrolou. Embora assuma que a liderança isolada à quinta jornada não fazia parte dos melhores sonhos do plamtel, o avançado assegura que, dentro do grupo de trabalho, havia a consciência de poderiam ser atingidos patamares elevados."Sabíamos do potencial que tínhamos e sabiamos que podiamos fazer coisas grandes. Só pensamos ir jogo a jogo e felizmente os resultados têm aparecido", referiu o dianteiro espanhol, ainda antes do início do treino aberto organizado pelos minhotos na manhã desta quarta-feira.Seja como for, e apesar da campanha bem-sucedida dos famalicense, Toni Martinez não embandeira em arco e aponta que a liderança não é uma obsessão."Não pensamos até onde podemos ir ou manter a liderança. Só pensamos num joggo de cada vez e vamos continuar assim. Temos de ir desfrutando. O segredo está aí", adiantou.Em Famalicão, Toni Martinez reencontrou a melhor versão de si mesmo e, segundo o próprio, para que tal acontecesse houve uma grande contribuição do clube."Estou muito feliz. Não estou há muito tempo aqui, mas sinto-me em casa. É um clube familiar. O grupo é bom. Sinto-me bem", finalizou.