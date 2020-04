Toni Martínez e um pedido para ir para o FC Porto: «Estou focado no Famalicão»

Toni Martínez participou num direto no Instagram da Sports & Life, agência que faz a sua assessoria, e respondeu a algumas perguntas de seguidores. Numa sessão que contou com Andrés Iniesta e Brahim Díaz na assistência, o avançado espanhol satisfez a curiosidade dos adeptos, mas houve um pedido em específico que ficou na retina: o de um adepto que pediu que fosse para o FC Porto.





Perante este cenário, Toni Martínez foi lesto em garantir-se focado em Famalicão. "As coisas estão a correr bem e agradeço as mensagens que recebo, mas no dia de hoje sou jogador do Famalicão, tenho 3 anos de contrato e não sabemos o que vai acontecer. Os interesses são bons, é bom que se ouçam coisas, mas sou jogador do Famalicão", apontou.