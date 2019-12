Toni Martínez encontrou o adepto que procurava e concedeu-lhe um dia inesquecível

João foi ao Famalicão-Mafra na expectativa de conseguir a camisola de Toni Martínez, mas saiu do Municipal com muito mais para recordar. O jovem adepto dos minhotos começou por dar nas vistas com um cartaz endereçado ao avançado espanhol, no jogo com o Tondela, de tal forma que levou o próprio jogador a lançar-se numa busca para saber quem era a criança, através de uma publicação feita no Twitter após esse embate com os beirões.Sensibilizado pelo pedido, o número 19 famalicense prometeu que se encontrasse este adepto lhe concretizaria o sonho. Ora, no jogo contra o Mafra, João voltou a estar presente, fazendo-se acompanhar do mesmo cartaz, e Toni Martínez cumpriu com o prometido.No final do jogo, o avançado deslocou-se à bancada e não só acedeu ao pedido da criança, como fez questão de a levar ao balneário, para que esta pudesse conhecer o restante plantel. Pelo caminho, João trocou também algumas palavras com Miguel Ribeiro, presidente da SAD, e João Pedro Sousa, técnico do Famalicão.Um momento que ficará para sempre na memória do jovem adepto.