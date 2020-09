Toni Martínez: «João Pedro Sousa pediu desde o primeiro dia que acreditássemos no seu futebol»

Toni Martínez foi o convidado desta sexta-feira do programa "Futebol a Sério", do Canal 11. Para além de ter analisado alguns lances que protagonizou ao longo da época, o avançado espanhol deixou elogios ao trabalho do treinador João Pedro Sousa e elegeu ainda os jogadores tecnicamente mais evoluídos com quem partilhou o balneário.





O futebol praticado pelo Famalicão surpreendeu alguns adeptos, mas Toni Martínez assegura que os jogadores ficaram convencidos desde cedo pelas ideias de João Pedro Sousa. "O míster João Pedro Sousa pediu desde o primeiro dia que acreditássemos no seu futebol. Ele sabia que, com os jogadores que tinha no plantel, podíamos fazer uma excelente época e foi isso que acabou por acontecer. Penso que a nossa forma de jogar também me beneficiou porque o míster pedia-me para estar dentro da área", começou por explicar.Assumindo que é importante os jovens terem ídolos e que o seu sempre foi Fernando Torres, Toni Martínez destacou ainda dois ex-companheiros de equipa na hora de eleger os jogadores tecnicamente mais evoluídos com quem partilhou balneário: "Dentro da área nunca vi ninguém como o Chicharito, podia ficar uma semana só a vê-lo treinar. Numa visão mais geral, destaco o Dani Parejo, é um jogador diferente".Toni Martínez concluiu analisando a evolução que os avançados tiveram de fazer ao longo dos últimos anos. "A figura do avançado está a mudar, agora há quem use, por exemplo, o falso 9. Temos de estar sempre a aprender para nos adaptarmos, mas gosto muito do 9 puro, do avançado clássico", rematou.