Toni Martínez: «Montei um pequeno ginásio em casa»

Toni Martínez regressou a Espanha para estar junto da família, em Murcia, mas isso não significa que se tenha desleixado no que diz respeito à sua forma física.





O avançado espanhol tem trabalhado a partir de casa para estar apto para quando o futebol voltar e montou até um pequeno ginásio. "Comprámos material, cinta, peças, montámos um pequeno ginásio para estar preparado para quando for para voltar", sublinhou.Uma nova rotina que tem sido também preenchida com outras atividades, que vão desde jogar Playstation até ver séries."Tenho jogado Playstation. Também vejo séries. Vi a Casa de Papel numa tarde. E tenho falado com os meus colegas, os portugueses e os brasileiros para manter a aprendizagem da língua", apontou.E um desses colegas estava, também ele, a assistir ao direto em que Toni martínez participou, na página da Sports & Life: Patrick William."Preferes paella ou picanha?", perguntou o central, motivando sorrisos no avançado. "Gosto mais da paella, mas se for o Patrick a fazer fico com a picanha", atirou, bem disposto.