Toni Martínez: «O que sou devo a João Pedro Sousa»

Os 12 golos já apontados na temporada fazem de Toni Martínez o homem-golo do Famalicão. O avançado tem sido uma verdadeira dor de cabeça para as defesas adversárias, sendo decisivo em vários jogos dos minhotos na presente temporada.





No entanto, a fase positiva a nível individual não faz o dianteiro espanhol embandeira em arco e colher para si os louros de uma prestação que não deixa de ser pessoal, decidindo partilhá-la com a equipa e, sobretudo, com o treinador João Pedro Sousa, que, garante, é o grande responsável pelo crescimento evidenciado."Se agora devo a alguém o que sou é ao treinador, ao João [Pedro Sousa]. Ele disse que acreditava em mim e lembro-me até de uma chamada que foi muito impoortante para mim, no verão, altura em que me disse que ia conseguir que eu voltasse a ser o que ele já tinha visto em Inglaterra. Para mim foi muito importante a confiança que ele demonstrou", assegurou Martínez, em declarações aos meios oficias do clube, naquela que é a nova rubrica dos famalicenses, intitulada "o outro lado".A mais de meio da temporada, Toni Martínez já pulverizou praticamente todas as marcas pessoais a nível individual, algo que lhe dá confiança para o futuro. Ainda assim, o percurso já teve altos e baixos que trouxeram uma pressão acrescida e alguma dúvida."A época coemeçou bem mas depois tive 6 jogos sem golo. É duro. Todos os avançados vivem de golos, mas voltar ao que aconteceu em épocas anteriores e ter vários jogo sem marcar cria pressão. Quando entrou o segundo, foi tirar uma pedra de cima", apontou, antes de elencar aquele que, até agora, foi o golo favorito e o mais importante."Golo que gostei mais foi o da Taça, contra a Académica, aquele remate de primeira. Mas o mais importante foi contra o Boavista, pela importância. Quase 80 minutos com 1 a menos e fazer aquele golo… corremos muito e esse golo foi muito importante", concluiu.