Toni Martínez reforça frente de ataque do Famalicão

Toni Martínez é a mais recente cara nova do Famalicão. O ponta-de-lança, de 22 anos, chega ao Minho depois de ter representado Rayo Majahonda e Lugo, vinculando-se aos famalicenses para as próximas três temporadas.

Formado no Valencia, Martínez voou para Inglaterra em 2016 para defender as cores do West Ham e, no país de Sua Majestade, ainda esteve ao serviço do Oxford United. Em 2017, voltou a Espanha para representar o Valladolid por empréstimo dos 'hammers', que também o cedeu a Rayo Majahonda e Lugo.

Livre de contrato com o clube de Londres, o atacante liga-se em definitivo ao Famalicão.