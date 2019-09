Toni Martinez: «Sporting é favorito, mas vamos fazer o nosso jogo e tentar os 3 pontos»

O Famalicão visita Alvalade segunda-feira para um jogo no qual tentará manter a lideranca isolada do campeonato. Os minhotos somam mais cinco pontos do que o rival da sexta jornada, mas, para Toni Martinez isso não significa que os leões não sejam favoritos."Vai ser só mais um jogo. O Sporting é favorito, mas vamos fazer o nosso jogo e tentar os três pontos. Sabemos que o Sporting é um clube grande que não passa um grande momento, mas também vao jogar para vencer. Vai ser um jogo bonito", assegurou o dianteiro espanhol, para quem a ausência de Bruno Fernandes será uma vantagem, pese embora não considere que será determinante."Sem dúvida que é uma vantagem. Sabemos que é um jogador com muito potencial, mas quem entrar vai fazer bem o seu trabalho e fazer o que lhe compete. Vamos fazer o nosso jogo", afiançou.