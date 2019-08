Transferência depende de Feliz

Depois de não ter sido utilizado no primeiro jogo oficial da temporada do Famalicão, Feliz pode estar de saída dos minhotos. No entanto, caso se concretize, a transferência acontecerá por vontade do jogador, já que os famalicenses contavam com o extremo para a época que agora se inicia. Entretanto, a possível saída de Feliz tem gerado uma onda de indignação nos adeptos, que pedem a sua continuidade.