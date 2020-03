Treinador do Famalicão quer vencer Belenenses SAD "competitivo"

O treinador João Pedro Sousa afirmou esta sexta-feira que o Famalicão quer vencer um Belenenses SAD "competitivo", que vive um "momento positivo", em partida da 24.ª jornada da Liga NOS.

Sexto classificado, com 36 pontos, o Famalicão encerrou um ciclo de seis jogos sem vencer para o campeonato na terça-feira, frente ao Sporting (3-1) e ambiciona o segundo triunfo consecutivo na visita ao Estádio Nacional, apesar de ter noção de que o Belenenses SAD, treinado por Petit, é uma equipa "consistente", com sete pontos somados nos três últimos jogos, realçou o técnico dos minhotos.

"Estamos preparados para um jogo difícil, contra uma equipa difícil, muito competitiva, que atravessa um momento muito positivo. É uma equipa consistente, muito pressionante também, com jogadores rápidos e experientes. Trabalhámos bem numa semana que foi mais curta. O nosso objetivo passa claramente por ganhar o jogo", disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 15:00, em Oeiras.

João Pedro Sousa disse ainda esperar um jogo com duas equipas a quererem ganhar, até porque os 'azuis' de Lisboa, com os pontos somados nos últimos três jogos, subiram ao 13.º lugar, com 25 pontos, mais nove do que a primeira equipa abaixo da 'linha' de água, o Portimonense (17.º).

"Esperamos um Belenenses SAD à procura da vitória. É uma equipa se desdobra muito bem e que quer ganhar a bola em zonas subidas do campo. Temos de estar preparados para isso. Espero um jogo com duas equipas a tentarem ganhar, aberto", antecipou.

Apesar do regresso às vitórias na jornada anterior, o Famalicão sofreu sempre nos últimos nove jogos oficiais (19 golos, no total), e o seu treinador assumiu que o "processo defensivo" é o momento do jogo em que a equipa mais tem de "melhorar e evoluir", até porque se sente quase sempre "desconfortável" quando não tem a bola.

Com o central Riccieli e o extremo Fábio Martins indisponíveis, por castigo, João Pedro Sousa pode contar novamente com Gustavo Assunção, médio defensivo até agora utilizado em 28 jogos oficiais, que dá "mais liberdade tática" à sua equipa pelas "várias dinâmicas" que possibilita no "corredor central".

O técnico recusou ainda que o Famalicão possa tirar proveito classificativo das trocas de treinador no Sporting de Braga (terceiro classificado, com 43) e no Sporting (quarto, com 39) - Rúben Amorim mudou-se de Braga para Alvalade na quinta-feira, sendo substituído nos 'arsenalistas' por Custódio.

"Não [creio que isso beneficie o Famalicão]. Recordo-me do exemplo do Sporting de Braga: na última vez que trocou de treinador, somou só praticamente vitórias", disse, em referência a Rúben Amorim, que, nos 13 jogos pelos bracarenses, venceu 10, empatou um e perdeu dois.

O Famalicão, sexto classificado da I Liga, com 36 pontos, visita o Belenenses SAD, 13.º, com 25, em partida da 24.ª jornada, agendado para as 15 horas de domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.