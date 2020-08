Trevisan aumenta rumores de mudança para o Famalicão

Os rumores que ligam Henrique Trevisan ao Famalicão ganharam novos contornos ontem, dia em que o defesa-central se despediu da Ponte Preta para regressar à Europa, mais concretamente ao Estoril, clube que detém o seu passe.

O brasileiro recorreu às redes sociais para agradecer à ‘Macaca’ pela experiência e a imprensa brasileira não deixou fugir a oportunidade para voltar a colocá-lo na rota do Minho. De acordo com algumas publicações, Estoril e Famalicão estarão, por esta altura, a negociar a transferência do defesa-central, uma posição que os famalicenses necessitam de reforçar.

Ora, a confirmar-se esta mudança, para Trevisan será uma oportunidade de reencontrar uma cara conhecida. Trata-se de Walterson, extremo do Famalicão, com quem o jovem defesa-central partilhou balneário no Figueirense, em 2017.