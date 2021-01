Trotta na porta de saída do Famalicão e com regresso a Itália à vista

Marcelo Trotta está muito perto de deixar o Famalicão. Segundo apurou Record, as negociações para o fim da cedência estão a decorrer com o Frosinone, emblema detentor do passe do avançado italiano, estando uma nova cedência do jogador a ser discutida em paralelo, desta feita para o Cosenza, de Itália.





Sem conseguir impor-se desde que chegou, tendo realizado apenas sete partidas e apontado somente um golo, Trotta viu a sua situação ficar ainda mais difícil depois de contrair uma lesão na tibiotársica. O avançado italiano não joga desde dia 5 de dezembro e viu entretanto a concorrência no ataque tornar-se ainda mais feroz, com o regresso de Anderson à competição e com a chegada de Guedes, reforço de inverno.Com a concorrência a apertar e o espaço a ficar, por consequência, mais apertado, Trotta está a um passo da saída, procurando outro rumo para a carreira.