Manuel Ugarte apenas chegou a Famalicão há um dia, pelo que ainda não teve tempo de se apresentar ao futebol português e, assim, dar-se a conhecer, mas o certo é que o jovem já andou nas bocas do Mundo por intermédio de um episódio inusitado, protagonizado por Antoine Griezmann.





O craque do Barcelona, conhecido adepto do jogo Football Manager, lançou inadvertidamente o agora jogador do Famalicão para a ribalta, ao mostrar o plantel que montou no jogo e no qual aparecia Ugarte.Ora, em declarações aos meios oficiais do Famalicão, o jovem médio recordou esse episódio. "Quando me mostraram a fotografia do Griezmann, não consegui acreditar. Ainda para mais os meus amigos gostam de jogar Football Manager e FIFA. Fico muito contente por saber que sou bom jogador no Football Manager", contou o médio.