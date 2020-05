Uma aposta para durar

O Famalicão tem na aposta nos jovens um dos grandes pilares do seu projeto desportivo e alguns dos passos que têm vindo a ser dados nas últimas semanas são disso mesmo prova.

Depois da integração de sete jogadores das camadas de formação nos treinos às ordens de João Pedro Sousa (Lúcio Júnior, Armando Lopes, Konaté, João Neto, Ryan Teague, Matheus Clemente e Rúben del Campo), o emblema minhoto ofereceu, há dois dias, o primeiro contrato profissional a Pablo, jovem avançado dos sub-17, dando mais um passo seguro no sentido de apostar na formação.

A juntar a isto há a juventude característica do plantel principal e a conclusão de alguns dossiês, como a renovação de contrato com Konaté e com Anderson.