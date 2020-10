Depois de uma temporada cedido pelo FC Porto, Vaná é agora jogador em definitivo do Famalicão. O guarda-redes assinou por um temporada com os minhotos, conforme anunciou o clube há poucos minutos.





"É um gosto poder continuar num clube em que vivi momentos inesquecíveis. Espero voltar a ajudar o Famalicão a dar passos firmes no desejo de afirmação no futebol português", foram as primeiros declarações do brasileiro após celebrado este acordo.