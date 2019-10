Vaná de vilão a herói

Vaná não irá esquecer a sua estreia com a camisola do Famalicão. O guarda-redes começou por ser o vilão, após o erro que permitiu a Goba fazer o golo do empate, mas depois virou herói quando defendeu o penálti de Hélder Castro que, se convertesse, daria a vitória ao Lusitânia.

O brasileiro foi o alvo de todos as atenções e Lionn, que marcou o penálti decisivo, foi logo ter com ele, chamando a equipa para festejar junto do compatriota. Registe-se que pouco antes do início do prolongamento, Vaná teve o cuidado de pedir desculpa a João Pedro Sousa, e o treinador não fugiu ao assunto na conferência de imprensa: "Foi uma falha individual como muitas outras durante o jogo, mas quando é o guarda-redes normalmente dá golo. Mas depois respondeu bem ao fazer a grande defesa naquele penálti."