Vaná despede-se do Famalicão: «Desejo todo o sucesso»

Vaná está de saída do Famalicão e já se despediu do clube nas redes sociais. Através de uma mensagem algo emotiva, o guardião brasileiro, que passou as duas últimas temporadas ao serviço dos minhotos, desejou todo o sucesso para o futuro.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vana´ Alves (@vanagr26)

"Chegou a hora de me despedir do Famalicão e a foto que escolhi não poderia ser outra a não ser essa, pois representa muito do que vivi nestas duas temporadas com o clube. Agradeço imensamente aos 3 staffs que tive nesses 2 anos e aos demais profissionais que fazem parte da estrutura do clube, os quais nunca deixaram faltar absolutamente nada! Desejo muito sucesso e que o FAMA continue crescendo a cada dia. Muito obrigado a todos! Fiquem com Deus!", escreveu.