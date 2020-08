Depois de uma temporada ao serviço do Famalicão, Vaná utilizou as redes sociais para se despedir do conjunto famalicense. O guarda-redes, que esteve ao serviço da formação orientada por João Pedro Sousa por empréstimo do FC Porto, deixou vários agradecimentos e afirmou que o clube ganhou mais um adepto.





"Foi um prazer e um enorme orgulho fazer parte desta família vitoriosa, que além de uma temporada fantástica, me presenteou com ricas amizades que levarei para o resto da minha vida. Desejo ao clube um futuro risonho e de muitas conquistas e que continue as jogar esse futebol que encantou e fez que todos respeitassem o 'Famashow'. Estarei sempre na torcida", revelou o guarda-redes brasileiro.Ao serviço dos minhotos, Vaná alinhou em 23 partidas.