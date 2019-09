Vaná foi oficializado como reforço do Famalicão, esta segunda-feira, cenário que o FC Porto já havia anunciado a meio da passada semana, quando confirmou que o guardião iria mudar-se para o Minho a título de empréstimo.





O guarda-redes, de 28 anos, chega aos minhotos à procura do espaço que não conseguiu conquistar no Dragão, fruto das chegadas de Marchesín e da ascensão de Diogo Costa na hierarquia da baliza.Uma mudança que o próprio assume como positiva. ""Estou agradado por continuar no patamar mais alto do futebol português. O FC Famalicão foi a escolha certa para a minha carreira", garantiu, em declarações aos meios oficiais do Famalicão.