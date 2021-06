Vilas Boas já em funções no Famalicão

André Vilas Boas ainda não foi confirmado como o novo diretor-desportivo do Famalicão, mas já se encontra no exercício das suas funções. O antigo dirigente do Rio Ave, clube no qual ocupava exatamente o mesmo cargo, já começou a trabalhar e terá até em vista a solução de alguns dossiês ligados ao plantel principal, de forma a impedir que os processos se arrastem.

A oficialização de André Vilas Boas, ao que tudo indica, estará também para breve, não tendo ainda sido concretizada devido a questões burocráticas.