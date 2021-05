Vinagre apto e sem alarme

Apesar de ter saído mais cedo do jogo com o Santa Clara, devido a queixas na coxa esquerda, a mesma em que se lesionou recentemente, Rúben Vinagre não é motivo de preocupação para o departamento médico do Famalicão. O lateral-esquerdo acusou apenas alguma fadiga, que não será, ao que tudo indica, impeditiva para o jogo com o V. Guimarães. Assim sendo, Ivo Vieira poderá contar com uma peça que tem sido muito importante para um jogo decisivo para a permanência.