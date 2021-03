Vinagre sobe como poucos: os números que deixam o mercado em polvorosa

Não foi preciso muito tempo para que Rúben Vinagre chegasse a Portugal e provocasse impacto. Mais concretamente, foram necessários cerca de dois meses e meio para que o lateral-esquerdo cedido pelo Wolverhampton ao Famalicão reencontrasse a melhor forma e se tornasse numa das figuras da sua equipa e num dos melhores da sua posição em toda a Liga.





Sobretudo a nível ofensivo, Vinagre tem dado que falar. Desde a sua estreia, o camisola 19 dos minhotos é, por exemplo, o melhor lateral-esquerdo a nível de dribles completos - tem 22, superando Mensah, que tem 21, e Mangas e Nuno Mendes, ambos com 14.Já ao nível dos cruzamentos certos, Vinagre é apenas superado por Grimaldo, ficando a apenas dois dos 16 do lateral benfiquista. Em termos de oportunidades criadas, o jovem formado no Sporting tem 14 e é quarto em todo o campeonato, perdendo apenas para Grimaldo, que tem 25, Vigário, que tem 17, e Galeno, que tem 16.Na luta contra os laterais/alas dos quatro primeiros da Liga, Vinagre supera Zaidu e Nuno Mendes nestas três categorias, perdendo para Grimaldo em duas e para Galeno apenas numa.Números que o colocam num alto patamar de visibilidade e que já fazem suspirar o mercado.A boa campanha que Rúben Vinagre está a realizar ao serviço do Famalicão não passou despercebida aos principais clubes do futebol português. Com efeito, Sporting, FC Porto e Benfica seguem com atenção as pisadas do lateral, estando atentos a possíveis movimentações que possam surgir no verão em torno do campeão europeu sub-17 e sub-19 por Portugal.