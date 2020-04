Walterson explica como tem vivido o período de isolamento social: «É um momento difícil»

O Famalicão promoveu hoje mais um direto no seu Facebook, tendo sido Walterson o escolhido para responder às questões dos adeptos. O jogador brasileiro descreveu como têm sido os seus dias durante este período de isolamento social.





"Neste momento procuramos fazer um pouco de tudo: jogamos às cartas, damas, tentamos trocar uns passes aqui dentro com a bola… Antes ainda corria no parque, mas agora nem isso faço. É um momento difícil, mas fazemos de tudo para distrair a mente. Para além dos treinos, procuramos aproveitar bem com a família", afirmou.Questionado pelo colega de equipa Riccieli, Walterson assumiu ainda que sente falta da rotina do treino: "Ficar sem treinar é complicado, não é a mesma coisa trabalhar por casa. Espero que os treinos voltem rápido".O extremo concluiu dizendo que, se pudesse contratar um jogador do Famalicão, escolheria Gustavo Assunção. "É o ponto de equilíbrio da nossa equipa, é o ‘cão de guarda’ do plantel", vincou.