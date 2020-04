Walterson: «O Famalicão tem tudo para crescer ainda mais»

Walterson esteve em direto no Facebook do Famalicão a responder a questões de adeptos nesta terça-feira. Figura de destaque na subida do clube à 1ª Liga, o extremo mostrou-se muito satisfeito por representar o clube minhoto.





"É muito bom jogar no Famalicão, é um clube enorme. Os adeptos são incríveis e nunca deixam os jogadores sozinhos, seja em que liga for e esteja a equipa como estiver. O clube tem tudo para crescer ainda mais. Nunca vi tanta paixão por um clube como aquela que os nossos adeptos têm pelo Famalicão. Só os podemos parabenizar e agradecer", começou por afirmar o brasileiro.Salientando que pretende "crescer ao fazer o clube crescer", Walterson falou ainda da forma como lida com a concorrência de Fábio Martins, Diogo Gonçalves e Rúben Lameiras: "É fantástica jogar na mesma posição que esses jogadores. São jogadores incríveis, aprendo muito com eles e espero que possamos todos chegar ao topo. A concorrência é saudável".